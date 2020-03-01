دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر قيام فتاتين في العشرينيات من عمريهما بـ"مخالفة الذوق والآداب العامة" في منطقة القصيم بالسعودية، خلال الأيام القليلة الماضية.

واعاد الإعلامي السعودي، فهد سعود العنزي، نشر مقطع الفيديو بتعليق أورد فيه البيان الصادر عن الشرطة والذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، وجاء فيه: "صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن قيام فتاتين بمخالفة الذوق والآداب العامة، فقد تم تحديد هويتهما وضبطهما، (مواطنتين في العقد الثاني من العمر)، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما".

وفي حادثة منفصلة، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يقوم به مجموعة من الشباب بالتحرش بفتيات خلال تواجهن في مجمع تجاري في محافظة، جدة، حيث أعاد الإعلامي السعودي، بندر عطيف، نشر مقطع الفيديو وتعليق شرطة منطقة مكة عليه.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية على لسان المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، قوله في تعليق على الحادث: "بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش بفتيات أثناء وجودهن بأحد الأسواق التجارية بمحافظة جدة؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تمكن الجهات الأمنية من تحديد هويتهم والقبض عليهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات المقررة في نظام مكافحة التحرش بحقهم وكل من تثبت علاقته بالجريمة".

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