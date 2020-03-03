المرصد السوري: تركيا تسقط طائرة حربية تابعة للنظام السوري في ريف إدلب

المتحدث باسم أردوغان: سنرد على أي هجوم في إدلب.. ونأمل في التوصل لاتفاق مع روسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن طائرة حربية تابعة لقوات النظام السوري، أسقطت، الثلاثاء، عقب استهدافها بصاروخ من طائرة F16 تركية حلقت بالقرب من الحدود شمال جسر الشغور، مشيرًا إلى أن الطائرة سقطت ضمن مناطق نفوذ النظام السوري في القطاع الجنوبي من ريف إدلب.

وكان المرصد السوري، أعلن في الأول من الشهر الجاري مارس أذار، إسقاط القوات التركية لطائرتين حربيتين من نوع سوخوي 24 تابعتين للنظام السوري وذلك بعد استهدافها بصواريخ يرجح أنها جو – جو من طائرات تركية F-16 كانت تحلق بكثافة على الحدود السورية وسقطت الطائرتان ضمن مناطق نفوذ قوات النظام في ريف معرة النعمان وجبل الزاوية.

وكانت القوات التركية والفصائل الموالية لها في شمال غرب سوريا، أسقطت، في وقت سابق من الشهر الماضي، مروحيتين تابعتين للنظام السوري، في إطار المواجهات التي بدأت، قبل أسابيع، بين قوات النظام السوري والجيش التركي.

ولقي 11 مدنيًا مصرعهم، فجر الثلاثاء، في غارات للنظام السوري المدعوم من الطيران الروسي، على إدلب والتي تعد آخر معاقل المعارضة السورية المسلحة.

واتهم تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قوات النظام السوري، بانتهاك حقوق الإنسان في شمال غرب البلاد في المناطق التي استعادتها من الفصائل المعارضة.