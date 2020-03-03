بيني غانتز.. من هو منافس نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، النصر "ضد كل الصعاب" في الانتخابات العامة في البلا، بينما رفض زعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس، الاعتراف بالهزيمة أمامه.

وفي كلمته أمام أنصار حزب الليكود في تل أبيب، قال نتنياهو إنه صمد أمام قوى هائلة، مُضيفا: "لقد قال الناس أن عهد نتنياهو قد انتهى".

ورأى نتنياهو أن الناخبين يثقون في الليكود "لأننا جلبنا لهم أفضل عقد في تاريخ إسرائيل... لقد حولنا إسرائيل إلى قوة عظمى"، في إشارة إلى الاقتصاد والأمن والعلاقات الخارجية.

وتعهد نتنياهو بتطبيق السيادة الإسرائيلية "على أراضينا، يهودا والسامرة، ووادي الأردن"، ضمن قائمة التعهدات التي تضمنت أيضًا التوصل إلى اتفاقات سلام جديدة مع الدول العربية ومتابعة الإصلاحات الاقتصادية في الداخل.

وفي وقت لاحق من يوم الثلاثاء، قال نتنياهو إنه سيجتمع مع الأحزاب اليمينية والدينية الأخرى بهدف تشكيل "حكومة وطنية قوية لدولة إسرائيل".

ولكن مع النتائج المتوقعة من جميع القنوات التلفزيونية الإسرائيلية الرئيسية الثلاثة التي تشير إلى أن كتلة نتنياهو في طريقها إلى الانتهاء من مقعدين دون أغلبية عامة، لم يتناول نتنياهو كيف خطط لتأمين المقاعد الإضافية التي يحتاجها.

غير أن مؤيدي نتنياهو ظهروا غير مُبالين بهذه الحسابات، وهتفوا أمامه: "يحيا ملك إسرائيل!"

من جانبه، رفض زعيم حزب أزرق أبيض الاعتراف بهزيمته أمام نتنياهو، حيث تشير التوقعات المستندة إلى استطلاعات الرأي والأصوات التي تم فرزها إلى أنه لن يكون لأي من الرجلين القدرة على تشكيل حكومة جديدة بشكل مُنفرد.

ومع مؤشرات النتائج التي تشير إلى أن حزب أزرق وأبيض سينتهي به الحال خلف ليكود نتنياهو، أخبر غانتس مؤيديه أنه قال إنه يشاركهم شعورهم بالإحباط والألم. وقال: "هذه ليست النتيجة التي أردناها، وليست النتيجة التي ستعيد إسرائيل إلى المسار الصحيح".

ووصف غانتس الحملة الانتخابية بأنها الأصعب في تاريخ إسرائيل، وقال إنه وحزبه كانا ضحيتان للأكاذيب. وأضاف: "لقد ظنوا أنني سوف أتحرك تحت الضغط، لكنني لم أفعل، ولن أفعل ذلك".

وأكد غانتس، مُتعهدًا بمواصلة المسيرة، أن حزبه لن يتخلى عن مبادئه "لن نسمح لأحد بتدمير بلدنا ومجتمعنا"، في إشارة مُستترة إلى نتنياهو.