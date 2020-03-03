أردوغان يتهم اليونان بقتل اثنين من اللاجئين.. وأثينا: أخبار زائفة

مكدّسين في العراء.. كاميرا CNN من داخل مخيم لاجئين في إدلب

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قوات حرس السواحل اليونانية بقتل اثنين من اللاجئين وإصابة ثالث، بعد أن حاولوا العبور إلى اليونان.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي عقده في أنقرة، يوم الاثنين: "هناك دول مثل اليونان مُلزمة بتلقي طلبات اللجوء ومعالجتها وتوفير الحماية بغض النظر عن جنسيتهم".

وأضاف أردوغان: "أعلن رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل أنه سيزور الحدود التركية اليونانية. آمل أن يرى المعاملة اللاإنسانية للاجئين".

ومضى الرئيس التركي قائلا: "أنصحه بمراقبة أفعال مسؤولي خفر السواحل اليونانية في بحر إيجه".

من جانبها، نفت اليونان هذه الاتهامات، قائلة إنها ترقى إلى أن تكون "أخبارًا وهمية".

وقال ستيليوس بيتاس، المتحدث باسم الحكومة اليونانية، في تغريدة: "لم تطلق قوات الحدود اليونانية أي طلقات ضد أي شخص يحاول دخول اليونان بطريقة غير مشروعة"، مُعتبرًا أن ما يثار "مجرد معلومات مضللة جسيمة ومتعمدة: أخبار مزيفة"، حسب قوله.

وفي وقت سابق اليوم، سرب مسؤولون أتراك مقطع فيديو قالوا إنه للحظة تصدي القوات اليونانية لقارب مطاطي يحمل لاجئين، وإبعادهم بمحاولة إطلاق النار.

في المقابل، أعاد مستخدمو تويتر تناقل مقطع فيديو ذكروا أن تاريخه يعود إلى يناير كانون الثاني الماضي، وقالوا إنه للحظة قيام قوات خفر السواحل التركية بالاصطدام بأحد قوارب اللاجئين بشكل عمدي.