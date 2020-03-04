رسميا.. مصر تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق الضابط السابق هشام عشماوي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق هشام عشماوي، الضابط السابق بالجيش المصري والمدان في قضايا إرهاب.

وارتبط اسم العشماوي الذي تم فصله من الجيش المصري قبل سنوات بعدد من الهجمات الإرهابية التي استهدفت عناصر الجيش المصري في الصحراء الغربية وفي مقدمة تلك الهجمات عملية واحة الفرافرة في يوليو تموز 2014 والتي أسفرت عن مقتل 29 من ضباط وجنود الجيش المصري فضلا عن عملية طريق الواحات في أكتوبر تشرين الأول 2017 والتي أسفرت عن مقتل 11 ضابطا من الشرطة المصرية أثناء مداهمة الشرطة المصرية لأحد المواقع التي كان يختبئ فيها عناصر موالية للعشماوي.

تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابى / هشام عشماوى . Posted by ‎الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة‎ on Wednesday, March 4, 2020

كما يرتبط اسم العشماوي البالغ من العمر 41 عاما بحسب بيانات سابقة للنيابة العامة المصرية بهجمات استهدفت الأقباط في صعيد مصر، بالإضافة إلى تفجيرات استهدفت مقرات للشرطة المصرية.

ويذكر أن قوات الجيش الليبي التابعة لخليفة حفتر، أعلنت العام 2019 على لسان المتحدث باسمها اللواء أحمد المسماري، القبض على العشماوي في مدينة درنة الليبية، قبل أن ينقل التليفزيون الرسمي المصري، مقاطع تظهر عملية تسليمه لمصر في مايو/ أيار 2019.