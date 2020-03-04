المتحدث باسم أردوغان: سنرد على أي هجوم في إدلب.. ونأمل في التوصل لاتفاق مع روسيا

تركيا تحذر من عملية عسكرية وشيكة في سوريا على إدلب

CNN في مخيمات النازحين الفارين من نيران القصف في إدلب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قيام طائرة تركية باستهداف وتدمير منظومة بانتسير "S-1 Pantsir" الروسية المضادة للطائرات يستخدمها النظام السوري في إدلب.

مقطع الفيديو المتداول عاد للظهور بعد نشره عبر قناة TRT التركية الرسمية في الـ29 من فبراير/ شباط الماضي، ليلقي بعد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الضوء على مدى كفاءة الطيران المسير "الدرون" التركي وقدراته على التشويش على منظومات دفاع جوية متطورة.

ويأتي تداول مقطع الفيديو هذا في الوقت الذي تستمر فيه المواجهات بين تركيا والنظام السوري في إدلب متخذة مسارا تصاعديا وتهديدات تركية بالانتقام عقب مقتل 33 جندي تركي في قصف جوي للنظام السوري الأسبوع الماضي.

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز التعليقات التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: