شخصان يُعتقد أن أحكام الإعدام شملتهم في "مقتل خاشقجي"

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—طالب قادة استخباراتيون بالكونغرس الأمريكي من إدارة الرئيس دونالد ترامب، كشف السرية عن المعلومات المحيطة بقضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

وبعث ريتشارد بور، رئيس لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي بالإضافة إلى السيناتور الديمقراطي مارك وارنر وهو عضو باللجنة الاستخباراتية، رسالة إلى إدارة ترامب طالبوه أيضا بكشف السرية عن تقييم الاستخبارات الأمريكية عمن المسؤول بمقتل الإعلامي السعودي.

الرسالة بعثت إلى ريتشارد غرينيل، رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية، وفقا لما أكده بور الذي قال لـCNN إن الرسالة "كانت محاولة أخيرة لهزه"، قبل أن يبدأ السيناتور الديمقراطي رون وايدن بدفع مجلس الشيوخ لإجبار الإدارة الأمريكية بكشف السرية.

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أول من نشرت تقريرا عن رسالة بور ووارنر.

ويذكر أن مكتب الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أكد لمشرعين الشهر الماضي بأنه لن يكون هناك أي كشف السرية عن أي معلومات حول القتل وأنه سيبقى يزود المعلومات بطابع سري.