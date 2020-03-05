أردوغان يزور موسكو اليوم.. ماذا تأمل تركيا من لقاء بوتين حول إدلب؟

المتحدث باسم أردوغان: سنرد على أي هجوم في إدلب.. ونأمل في التوصل لاتفاق مع روسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—يتوجه الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، الخميس، إلى العاصمة الروسية، موسكو، في زيارة ليوم واحد لمناقشة الأوضاع في محافظة إدلب في سوريا، وذلك بحسب بيان أصدرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أوضح وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن "تطلعنا الأساسي وضع حد للانتهاكات في منطقة خفض التصعيد في إدلب بأقرب وقت ممكن، في إطار الاتفاق (سوتشي) الموقع في 2018".

وأضاف قالن: "سنسافر إلى موسكو وكلنا أمل في التوصل إلى موقف مشترك أو اتفاق إزاء الأحداث في إدلب"، مؤكدا على أن "حل الأزمة السورية، يتمثل في المبادئ الأساسية المحددة في إطار القرار رقم 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي".

وتابع قالن وفقا لتقرير الأناضول: "ينبغي إحراز تقدم في الحل السياسي بدلا من (الخيار) العسكري، وإكمال اللجنة الدستورية السورية أعمالها، وإجراء انتخابات شفافة ومفتوحة أمام المراقبين الدوليين، تعكس إرادة الشعب السوري واللاجئين، ويتمخض عنها إدارة تعددية وشفافة، لها شرعية ديمقراطية".