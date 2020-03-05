دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ندد مصدر سعودي مسؤول، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية واس، الخميس، بما سماه "سلوك إيران غير المسؤول لقيامها بإدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم"، وذلك بعد اكتشاف 5 إصابات بفيروس كورونا لمواطنين سعوديين قادمين من إيران.

واعتبر المسؤول أن التصرف الإيراني، يحملها "المسؤولية المباشرة في التسبب في تفشي الإصابة بالفيروس وانتشاره عبر العالم، وتشكيل خطر صحي يهدد سلامة البشرية، ويعد تقويضاً للجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا الجديد ويشكل خطراً على العالم أجمع"، بحسب واس.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، إصابة 5 أشخاص بفيروس كورونا، قدموا من إيران عبر البحرين والكويت، حيث تبين أنهم لم يفصحوا للجهات المختصة بسفرهم إلى إيران عند عودتهم للمملكة.

وحث المصدر المسؤول، جميع المواطنين السعوديين الذين زاروا إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية، بالإفصاح عن ذلك فورًا، والتواصل مع وزارة الصحة، عن طريق الرقم المجاني (937) المخصص للبلاغات الخاصة بوزارة الصحة لإرشادهم إلى الإجراءات الواجب اتخاذها، كما حث المصدر المواطنين الذين يزورون إيران حالياً بالإفصاح عن ذلك فور وصولهم للمملكة.

وأكد المصدر، على حد وصف الوكالة، أنه سيتم استثناء هؤلاء المواطنين من تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية في حال بادروا إلى ذلك في مدة أقصاها 48 ساعة من ساعة إصدار هذا البيان.

وأشار المصدر إلى أن السعودية "حريصة كل الحرص على سلامة أبنائها المواطنين الذين زاروا إيران، بمنحهم هذه الفرصة وعدم اتخاذ أي إجراءات ينص عليها النظام ضدهم، كما أن الدولة حريصة كذلك على سلامة الأهالي وذوي الذين تواجدوا في المناطق الموبوءة، حيث تهدف هذه الإجراءات للمساعدة على سلامتهم وسلامة الجميع".

وشددت السعودية على المواطنين بعدم السفر إلى إيران نهائياً، مؤكدة أنه "سيتم اتخاذ إجراءات نظامية مشددة، بحق أي مواطن يرتكب هذا الفعل بعد الآن"، وفقًا للوكالة.

وطالب المصدر إيران بـ"الإفصاح عن هويات المواطنين السعوديين الذين زاروها بشكل مخالف منذ الأول من فبراير الماضي"، محملاً السلطات الإيرانية "المسؤولية كاملة لكل شخص منهم انتقل إليه المرض خلال تواجده على الأراضي الإيرانية دون إبلاغ سلطات بلاده بذلك".

وتعد إيران، واحدة من أكبر الدول المصابة بفيروس كورونا الجديد، بعد الصين، حيث تتزايد معدلات الوفيات اليومي فيها بشكل كبير، مع ارتفاع أعداد المصابين في البلاد التي انتشر المرض في جميع محافظاتها، وأعلنت السلطات الإيرانية "خطة تعبئة" لمواجهة انتشار الفيروس.

وسجلت السعودية والإمارات والبحرين والكويت والعراق، إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لأشخاص كانوا في إيران، قبل أن توقف تلك الدول رحلاتها الجوية مع إيران.