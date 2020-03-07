الأسد يعبر لبوتين عن "ارتياحه" لما أنجز بلقاء الرئيس الروسي وأردوغان

المتحدث باسم أردوغان: سنرد على أي هجوم في إدلب.. ونأمل في التوصل لاتفاق مع روسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عبّر الرئيس السوري، بشار الأسد عن "ارتياحه" لما أنجزته الرئاسة الروسية في اللقاء الذي جمعها مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في موسكو.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية حيث قالت: "عبر الرئيس الأسد خلال الاتصال (مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) عن ارتياحه لما أنجزته القيادة الروسية خلال اللقاء مع التركي في موسكو وما يمكن أن تحمله من انعكاسات إيجابية على الشعب السوري على مختلف الصعد بما في ذلك الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية في حال التزام الجانب التركي بها".

ونقلت الوكالة السورية أن "الرئيس بوتين هنأ الرئيس الأسد بالإنجازات التي تحققت في المعارك الأخيرة بإدلب وأطلع سيادته على ما تم التوصل إليه خلال اجتماعه والمسؤولين الروس مع المسؤولين الأتراك".

وتم التأكيد خلال الاتصال وفقا للوكالة السورية على أن "الاتفاقات التي تم التوصل إليها تصب في إطار الجهود الرامية إلى ضمان سيادة سورية ووحدة أراضيها بالإضافة إلى أنها يمكن أن تساعد في تهيئة الأجواء لإعادة إطلاق العملية السياسية".