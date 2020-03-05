المتحدث باسم أردوغان: سنرد على أي هجوم في إدلب.. ونأمل في التوصل لاتفاق مع روسيا

موسكو، روسيا (CNN)-- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي في موسكو، الخميس، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب، وذلك بعد مباحثات بين زعيمي البلدين، على خلفية الاشتباكات المتصاعدة في شمال غرب سوريا.

وسيدخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة، بالتوقيت المحلي في شمال غرب سوريا.

وأكد أردوغان، في المؤتمر الصحفي، أن العمل على وقف إطلاق النار في تلك المنطقة، سيتم في أسرع وقت ممكن، على حد وصفه.

وكان الرئيس التركي، بدأ مع نظيره الروسي، في موسكو، الخميس، مباحثات حول الوضع في شمال غرب سوريا، والتي تشهد اشتباكات متصاعدة بين الجيش التركي وفصائل المعارضة السورية الموالية لأنقرة من جانب، وقوات النظام السوري وروسيا على الجانب الآخر.

وقُتل جندي تركي في شمال غرب سوريا، وفقًا للسلطات التركية، بالتزامن مع المحادثات، فيما قتل 15 مدنيًا على الأقل في هجمات للطيران الروسي على المزرعة التي كانت تأوي نازحين.

وأطلق الجيش التركي، قبل أيام عملية "درع الربيع"، في إدلب، بعد مقتل نحو 34 جنديًا تركيًا في هجمات لقوات النظام السوري.

وتسببت الاشتباكات في إدلب والتي تعد آخر معاقل المعارضة السورية، في نزوح أكثر من مليون شخص من شمال غرب سوريا، كما أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين، بحسب تقارير للأمم المتحدة.