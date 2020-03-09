دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت السلطات السعودية تعليق سفر المواطنين والمقيمين فيها من وإلى 9 دول، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية واس.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، مساء الأحد، أن الدول التسع هي "الإمارات، الكويت، البحرين، لبنان، سوريا، كوريا الجنوبية، مصر، إيطاليا، والعراق"، كما شمل القرار حظر دخول أي شخص، كان موجودا بأي من تلك الدول خلال الـ 14 يوما الماضية، إلى السعودية.

كما قررت المملكة إيقاف الرحلات الجوية والبحرية، بين المملكة والدول المذكورة، واستثنى مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بحسب واس، من ذلك رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة الضرورية.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول قوله، إن هذا القرار يأتي "وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية، الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة".

كانت المملكة علقت الدخول إلى أراضيها، لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي، وذلك في أواخر شهر فبراير/ شباط الماضي، كما أعلنت، الأحد، تعليق الدراسة في المدارس والجامعات بعموم البلاد، اعتبارا من الاثنين 9 مارس آذار وحتى إشعار آخر.

وسجلت وزارة الصحة السعودية، 4 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد المصابين بالمرض في البلاد إلى 11 إصابة بالمرض، أغلب هؤلاء المصابين كانوا في إيران، والتي تعد واحد من أكبر البلاد المصابة بالمرض في العالم بعد الصين وإيطاليا.