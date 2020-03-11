دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية، الموقع مع روسيا، الأسبوع الماضي، يسير بشكل جيد، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول، الثلاثاء.

وأوضح الرئيس التركي، في حديثه للصحفيين على متن الطائرة، أثناء عودته من العاصمة البلجيكية بروكسل، بحسب الأناضول، "وقف إطلاق النار في سوريا يسير بشكل جيد ولو كان مؤقتا، وأتمنى أن يدوم كذلك ويتحول إلى وقف إطلاق نار دائم".

وفي رده على سؤال يتعلق بتناول وسائل إعلام روسية لمشاهد بروتوكولية قبيل اللقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قال أردوغان: "لا يمكن التضحية بالعلاقات التركية الروسية بسبب محاولات التضليل الإعلامي".

وأكد أردوغان، فيما يتعلق بأوضاع النازحين في إدلب، أن بلاده تعمل على "إنشاء منازل صغيرة في إدلب، وأصبح عدد هذه المنازل حاليا ألف و500 منزل، وعقب وقف إطلاق النار بدأ عودة النازحين إلى ديارهم"، مشيرًا إلى إمكانية إعادة إعمار سوريا من خلال الأموال التي ستُجنى من النفط المتوفر شمال سوريا.

وتابع رئيس تركيا، "عرضت فكرة تسخير أموال النفط السوري لإعادة إعمار البلاد، للسيد بوتين، وقال لي هذا أمر ممكن وكذلك بإمكاننا طرح هذا العرض على السيد ترامب".

وكانت تركيا وقعت مع روسيا المتحالفة مع النظام السوري، اتفاق لوقف إطلاق النار في شمال غرب سوريا، بعد اشتباكات متصاعدة، خلال الأسابيع الماضية مع قوات النظام السوري المدعومة من روسيا، بعد تقدم قوات النظام والفصائل المسلحة المتعاونة معها في إدلب وحلب الغربية والتي تعد آخر معاقل المعارضة السورية الموالية لتركيا.