دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الدفاع الروسية إن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "مبالغة وغير متطابقة مع الواقع"، وذلك بشأن ما ذكره حول تدمير بلاده 8 منظومات "بانتسير" للدفاع الجوي الروسية الصنع في إدلب (شمال غرب سوريا).

وأضافت الدفاع الروسية، في بيان، الثلاثاء، أن تقديرات أردوغان حول فاعلية استخدام طائرات مسيرة تركية الصنع في ضربات جوية بإدلب قد دمرت 8 منظومات سورية للدفاع الجوي من طراز بانتسير "لا تتطابق والواقع وهي أكثر من مبالغ فيها"، حسب ما أوردته قناة "روسيا اليوم".

وأوضحت الدفاع الروسية أن هناك 4 منظومات بانتسير فقط في إدلب، بينما تتمركز قدرات الدفاع الجوي لسوريا بشكل أساسي حول دمشق.

وذكرت الوزارة أن منظومتين فقط تعرضت للإصابة في الضربات التركية، فيما اقتربت عمليات ترميمها وصيانتها من الانتهاء.

والخميس الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي وقف إطلاق النار على خط التماس بمنطقة خفض التصعيد في إدلب، بداية من منتصف ليل 6 مارس أذار الجاري.

بجانب إنشاء ممر آمن إلى الجنوب من طريق M4، وتنظيم دوريات روسية - تركية مشتركة على طول الطريق، وذلك بموجب وثيقة تبناها بوتين وأردوغان.

وقبل إقرار الوثيقة، حدثت ضربات متبادلة بين القوات الحكومية السورية والتركية، إضافة إلى مجموعات مسلحة موالية لأنقرة، تزامنا مع تفاقم الأزمة الإنسانية في إدلب.