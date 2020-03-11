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الكمامة قد تزيد من خطر الإصابة.. هكذا يمكنك حماية نفسك من كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، تسجيلها حالة إصابة جديدة لفيروس كورونا في المملكة، قائلة إنها لراكب يحمل الجنسية المصرية.

وقالت وزارة الصحة السعودية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، إن حالة الإصابة تعود لأحد الركاب العابرين من حاملي الجنسية المصرية، وإنه كان قادمًا من نيويورك متجهًا إلى القاهرة، عبر مطار الملك عبدالعزيز في جدة.

وأوضحت الصحة السعودية أن كاميرات الرقابة الصحية الحرارية رصدت ارتفاعاً في درجة حرارة المريض، وأنه تم عزله من المطار بشكل مباشر، ونقله إلى مستشفى بمحافظة جدة.

وأشارت الصحة السعودية إلى أن الراكب كان موجودًا في مصر قبل توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 14 يومًا السابقة لقدومه إلى مطار جدة.

ومع الإحصاءات الجديدة، يصبح إجمالي الحالات الإصابة المؤكدة والمُسجلة لفيروس كورونا الجديد داخل المملكة 21 حالة.

وأهابت الوزارة بكل من كان في دول ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد، التواصل فورًا مع مركز "تواصل الصحة 937" للحصول على النصائح الوقائية.