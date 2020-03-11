دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الداخلية السعودية، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر تفاصيل عملية سطو نفذها أشخاص قاموا بسرقة نحو مليوني ريال سعودي (نحو 533 ألف دولار أمريكي).

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الداخلية السعودية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بتعليق قالت فيه: "مهما طال ليل المجرمين سينالون عقابهم ولو بعد حين".

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، قال في تقرير سابق نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنه و"بالإشارة إلى جريمة السطو التي تعرض لها العاملون بإحدى مركبات نقل الأموال بتاريخ 15 / 4 / 1441 هـ فقد اتضح من إجراءات الضبط الجنائي للجريمة قيام الجناة بمتابعة مركبة نقل الأموال أثناء قيامها بنقل أموال من أحد فروع البنك الأهلي التجاري على امتداد طريق ابن تيمية بحي الشفا بمدينة الرياض ومباغتة ناقليها بإطلاق النار عليهم من مسدس والاستيلاء على مبلغ قدره ( 1.950.000 ) مليون وتسعمائة وخمسون ألف ريال والفرار من الموقع باستخدام مركبة، قاموا بسلبها من قائدها بتاريخ 4 / 4 / 1441 هـ ، وبلوحات خاصة بمركبة أخرى مسروقة.."

وأضاف المتحدث حينها: "بمتابعة الجهات الأمنية للجريمة، تمكن الفريق الأمني المختص، الذي تم تشكيله للتحقيق فيها وكشف ملابساتها، بتوفيق الله، من حصر دائرة الاشتباه في ( 4 ) أربعة مواطنين، ( 2 ) اثنين منهم غادرا المملكة بعد ارتكاب الجريمة، حيث تم - بفضل من الله -، القبض على متزعم الجريمة واسترداد أحد الهاربين خارج المملكة، مواطنين بالعقد الرابع من العمر، واللذين اتضح من التحقيقات الأمنية تورطهما بارتكاب جريمة سطو أخرى وبذات الأسلوب بتاريخ 4 / 8 / 1440 هـ في حي البديعة بمدينة الرياض، واستيلائهما على مبلغ وقدره ( 250,000 ) ريال، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، ولا تزال الجهات الأمنية تتابع إجراءات القبض على الآخرين".