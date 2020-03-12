بعد وصف فيروس كورونا بـ"الجائحة".. ما هو الوباء؟ وهل يمكن إيقافه؟

ما هي التدابير الطارئة التي تتخذ للتخفيف من آثار فيروس كورونا على الاقتصاد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن عدد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19"، منها منع تقديم الشيشة في المقاهي والبصمة بالنسبة لبعض الموظفين الحكوميين.

وقالت الدائرة في بيان نشرته على صفحتها بتويتر: "حكومة أبوظبي تفعّل نظام "العمل عن بعد" لبعض من موظفي الجهات الحكومية، مستفيدة من منظومتها التقنية المتطورة وجاهزيتها التكنولوجية ذات المواصفات العالمية، بما يضمن انسيابية العمل وكفاءة الإجراءات، في إطار تسريع استراتيجية التحول الرقمي".

وأضافت: "تعزيزاً لسلسة التدابير الوقائية والاحترازية التي تتبعها حكومة أبوظبي حرصاً على سلامة وصحة مواردها البشرية، فإن التركيز في نظام "العمل عن بعد" ينصب على الموظفين من كبار المواطنين، والموظفات اللاتي يعلن أطفالاً، والموظفين الذي يعانون من أمراض مزمنة وأعراض تنفسية.."

كما زودت المراكز التجارية في أبوظبي بأجهزة مسح حراري في إطار سلسلة من الإجراءات الوقائية والجهود المكثفة التي تتخذها الإمارة حرصاً على سلامة المجتمع، وضمان تجربة تسوق آمنة وصحية.

أما في دبي، فأعلن المجلس التنفيذي في الإمارة عن عدد من الإجراءات منها "إيقاف استخدام جهاز البصمة في نظام الحضور والانصراف لجميع موظفي حكومة دبي، والاستعاضة عنه باستخدام تطبيق الموظف الذكي أو أي أنظمة بديلة حتى إشعار آخر، علاوة على إتاحة إمكانية العمل من المنزل للحوامل وكبار السن وأصحاب الهمم، وكذلك الموظفين والموظفات الذين يعانون من أمراض تسبب ضعف المناعة وذلك حفاظاً على سلامتهم".

وقررت الإمارة "تأجيل الفعاليات والتجمعات للموظفين والمناسبات التي تضم أعداداً كبيرة من الموظفين أو الزائرين في وقت واحد، وتطبيق ساعات عمل أكثر مرونة أو العمل عن بعد مع الأمهات من الموظفات اللاتي سيلتحق أطفالهن بالتعليم عن بعد لمتابعة دراستهم وذلك للطلبة من الصف التاسع فما دون".

وألزم التعميم وفقا للبيان "الموظف أو الموظفة عند العودة من الخارج بالبقاء في المنزل وعدم الالتحاق بالعمل لحين التأكد من خلوه من المرض، ويصرف للموظف/الموظفة في هذه الحالة الراتب الشامل، مع تكليفه بالقيام بتنفيذ مهامه عن طريق العمل عن بُعد خلال تلك الفترة".