دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رفعت السلطات المصرية، مساء الأربعاء، حالة الاستعداد لمواجهة أمطار غزيرة تنبأت بها هيئة الأرصاد ابتداء من الخميس وعلى مدى 3 أيام، تصل إلى حد العاصفة.

وزارة البيئة قالت في بيان داعية المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية لـ"تجنب التواجد في الأماكن المكشوفة اعتبارا من يوم الخميس وحتى السبت المقبل، وذلك استنادا إلى البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية بشأن تعرض البلاد لحالة عدم استقرار شديدة في الأحوال الجوية في تلك الفترة حيث تنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة كما تسقط الأمطار الغزيرة".

من جهته وجه خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء برفع حالة الاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار خلال الأيام الثلاثة القادمة، مشددا وفقا لما نقله التلفزيون المصري على المسؤولين التنفيذيين "التواجد بالشوارع ومراجعة وتطهير بالوعات الامطار للتأكد من قيامها بتصريف اية كمية متوقعة من الامطار والتعامل الفوري مع الشكاوى التي ترد بأماكن تجمع المياه وازالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين".

وأضاف عبدالعال مؤكدا على "ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أي تراكمات حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط قبل هطول الأمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية ".