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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، شفاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، فيما سجلت 24 إصابة جديدة بالمرض، أغلبها طال مواطنين مصريين.

وقالت الصحة السعودية، عبر حسابها في تويتر، إن الحالتين الجديدتين، الأولى والثانية، هما لمواطن ومواطنة، تم وضعهما في الحجر الصحي بعد عودتهما من العراق.

وكانت الإصابة الثالثة لطفلة سعودية، عمرها 12 عامًا، بسبب مخالطتها لجدها، الذي تم إعلان إصابته بالفيروس في وقت سابق بمحافظة القطيف، وهو عائد من إيران.

في حين جاءت الحالات الـ 21 الأخرى من الجنسية المصرية، حسب وزارة الصحة السعودية التي قالت إنهم موجودون حاليًا في منطقة الحجر الصحي بمكة المكرمة.

وأوضحت الصحة السعودية أن المصريين المصابون كانوا من مخالطي الزائر المصري الذي أعلنت إصابته عنه، يوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وزارة الصحة المصرية إن حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 67، بعد تسجيل 7 حالات جديدة. كما كشفت عن شفاء 27 حالة مُسجلة في مصر، خرج 8 منهم من الحجر الصحي.

ومع التقديرات الجديدة، أصبح إجمالي إصابات فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية 45 حالة، بينما تعافت حالة واحدة، مع خضوع بقية الحالات للعزل الصحي.