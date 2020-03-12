دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار رفع أسعار عدد من السلع، لا سيما المكرونة والكمامات ومواد العناية الشخصية المُباعة عبر مواقع التسوق الإلكتروني، جدلا واسعًا في تركيا.

وتأتي قفزات أسعار المنتجات، بعد ساعات من إعلان السلطات التركية تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد. في حين طلبت وزارة التجارة من المستهلكين الإبلاغ عن أي زيادات في قيمة المنتجات.

وعبر تويتر، تصدر هاشتاغ 15TL# لبعض الوقت قائمة أكثر الموضوعات تداولا في البلاد.

ويشير الهاشتاغ إلى الزيادة الطارئة في أسعار بيع المكرونة عبر مواقع التجارة الإلكترونية، وهي واحدة من أكثر الوجبات شعبية في تركيا. وجاء الارتفاع من قرابة 3 ليرات إلى 14.50 ليرة تركية.

وحسب بيانات موقع وزارة التجارة التركية، تنتج أنقرة نحو 1.2 مليون طن من المكرونة سنويًا. في حين تشير تقديرات أن هناك 24 مُصنعًا يعملون في قطاع إنتاج المكرونة في البلاد، الذي يقدر حجمه المالي بمليار دولار.

وفي وقت لاحق، نشط وسم Kolonya# أي كولونيا، وهو الاسم الشائع للمواد المُعطرة والمُطهرة أو ذات الرائحة الذكية، وسط جدل حول مدى فعاليتها في الوقاية من فيروس كورونا وتاريخها في تركيا، إضافة إلى الحديث عن ارتفاع أسعارها.

وأظهرت لقطات مصورة جرى تداولها، إقبالا لافتا من قبل المواطنين الأتراك على متاجر السلع الأساسية.

في المقابل، دعا عدد من مستخدمي تويتر إلى الهدوء وعدم الخوف، في معرض تعليقهم على اهتمام الأتراك بشراء كميات كبيرة من السلع.

وهكذا جاء التفاعل مع ارتفاع الأسعار وحالة الزحام في السلاسل التجارية للمنتجات منذ الإعلان عن أول إصابة لفيروس كورونا في تركيا: