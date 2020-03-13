مقتل 6 وإصابة 11 في غارات أمريكية في العراق.. وبغداد تدين

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن الجيش العراقي في بيان، مقتل 6 أشخاص على الأقل، بينهم 5 عسكريين، وإصابة 11 آخرون في غارات جوية شنتها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق، على عدة مواقع في العراق في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

وقال الجيش العراقي إن هجوم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة "ينتهك اتفاق الشراكة"، مضيفًا أن "قيادة العمليات المشتركة تدين بشدة هذا الهجوم الذي استهدف المؤسسة العسكرية العراقية، والذي ينتهك مبدأ الشراكة والتحالف بين قوات الأمن العراقية والحزب الذي خطط ونفذ هذا الهجوم الغادر".

وقال الجيش العراقي إن "هذا ذريعة كاذبة" للقيام بمثل هذا العدوان خوفا من هجوم معسكر التاجي، موضحًا أن "اعتبار أن هذا الهجوم جاء رداً على العمل العدواني الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية، هو ذريعة زائفة وسيؤدي إلى تصعيد لن يقدم حلاً للسيطرة على الوضع، ولكنه سيؤدي إلى تصعيد وتدهور للوضع. الوضع الأمني ​​في البلاد وسيعرض ويعرض الجميع لمزيد من الخطر والتهديدات".

من جانبه، أدان الرئاسة العراقية الضربات الأجنبية التي استهدفت العديد من المقار داخل الأراضي العراقية بما في ذلك مطار كربلاء "تحت الإنشاء" وأدت إلى مقتل وإصابة عناصر من قوات الأمن العراقية والمدنيين.

واعتبرت الرئاسة العراقية هذا الهجوم، "انتهاكاً للسيادة الوطنية العراقية، وأكدت أن "معالجة الوضع الأمني ​​تأتي من دعم الحكومة العراقية في القيام بواجباتها وتعزيز قدراتها وإرادتها لتطبيق القانون وحماية السيادة ومنع تحولها إلى مناطق حرب بالوكالة".

ودعت الرئاسة العراقية، المجتمع الدولي، لدعم العراق في هذا المسعى واحترام سيادة العراق وقراراته الوطنية المستقلة.

وقتل أمريكيان وبريطاني في هجوم صاروخي على معسكر عراقي يضم قوات أمريكية في العراق، فيما اتهمت الولايات المتحدة، حزب الله العراقي وكتائب الحشد الشعبي الموالية لإيران بالقيام بتلك الهجمات.