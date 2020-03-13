من الصين إلى إيران وإيطاليا.. فيروس كورونا يضع العالم في حالة تأهب

معدل الوفاة من فيروس كورونا في إيران أعلى بكثير من المتوسط العالمي..لماذا؟

شاهد.. أعراض فيروس كورونا تظهر على نائب وزير الصحة الإيراني خلال كلمة له

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- عبرت إيران عن رفضها عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمساعدة طهران في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، واضفة إياه بأنه "منافق" و"مثير للاشمئزاز"، كما اتهمت الولايات المتحدة بـ "الإرهاب الاقتصادي والطبي".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الجمعة، نقلاً عن وكالة الأنباء الحكومية الرسمية إيرنا، "بدلاً من إظهار النفاق للشفقة والتفاخر المنبوذ، يجب عليك إنهاء إرهابك الاقتصادي والطبي حتى يتسنى للأدوية والمستلزمات الطبية الوصول إلى الطاقم الطبي والشعب الإيراني".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، "لسنا بحاجة إلى أطباء أمريكيين"، مؤكدًا أن إيران لديها "أفضل الأطباء وأكثرهم شجاعة في العالم".

وخلال اجتماع مع رئيس وزراء أيرلندا في البيت الأبيض، الخميس، عرض الرئيس الأمريكي ترامب، مساعدة إيران في مواجهة ففيروس كورونا المستجد، قائلًا "لدينا أعظم الأطباء في العالم، ونحن نقدم المساعدة لإيران".

وأصيب بفيروس كورونا المستجد في إيران نحو 1075 شخصًا، كما توفي 429 شخصًا نتيجة الإصابة بالمرض، وفقًا لأحدث أرقام وزارة الصحة الإيرانية.

وتعد إيران واحدة من أكبر الدول تسجيلًا للإصابات والوفيات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد الصين وإيطاليا.

وسجلت الصين التي ظهر فيها المرض في ديسمبر كانون الأول الماضي 2019، أقل معدلات الإصابة والوفيات بعد نجاح السلطات الطبية الصينية في السيطرة على انتشار المرض في البلاد.