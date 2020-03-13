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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار شريط عاجل نشرته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية يعقب على إعلان السلطات السعودية تعليق إقامة المناسبات والافراح بسبب فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" ووصفها القرار بأنه "الرعب" في المملكة، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

نص الشريط العاجل الذي نشتره الوكالة التركية المنشور مساء الخميس: "الرعب يعطل الحياة الاجتماعية في السعودية.. تعليق إقامة المناسبات في قاعات الأفراح والفنادق (رسمي)".

الخبر نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية على لسان مصدر بوزارة الداخلية، ومفاده: "صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره، انطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد تقرر اعتبارًا من يوم الجمعة 18 رجب 1441هـ الموافق 13 مارس 2020م، تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق، حيث تتولى إمارات المناطق متابعة تطبيق القرار".

وبرز بين ردود المغردين وصف "الرعب" في اللقاء الأخير بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، ومقارنة ذلك بالاستقبال الذي حظي به العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز في الزيارة الأولى لملك سعودي إلى روسيا.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء من تعليقات على الخبر العاجل التركي: