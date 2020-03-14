دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى سفير قطر في تركيا، سالم آل شافي، الضوء على دور أنقرة فيما وصفه بـ"كسر الحصار" في إشارة إلى المقاطعة التي أعلنت عنها السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى، مؤكدا أن بلاده "لن تنسى وقفة تركيا التاريخية".

وأوضح آل شافي في مقابلة أجراها مع وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، حيث قال: "تمكن الاقتصاد القطري من التعامل مع الأمر، ولا ننسى وقفة تركيا التاريخية إلى جانبنا؛ حين هبت على الفور، وأنشأت جسرا جويا معنا خلال الساعات الأولى من بداية الحصار.."

وتابع قائلا: "بدأت البضائع التركية بالتدفق إلى الدوحة، كما قامت تركيا بعد ذلك بتدشين خط بحري مباشر من ميناء إزمير (غرب) إلى ميناء حمد للحفاظ على تدفق البضائع بشكل مستمر، كما حملت الشاحنات التركية البضائع إلى الدوحة عبر إيران والعراق بناءً على اتفاقيات الترانزيت".

وأشاد بموقف تركيا، قائلا إنها "انحازت للحق، وهي التي لم تتخلف يوما عن كل ما يسهم في استتاب الأمن ووحدة المنطقة واستقرارها".

وأضاف السفير القطري أن "الحصار الجائر أكمل ألف يوم، كانت دهرا من الإخفاق والفشل والتخبط والسقوط الأخلاقي لدول الحصار.. لكنها بالنسبة لدولة قطر كانت ألف يوم من العزة والثبات والصمود والنجاح والشموخ".