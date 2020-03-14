دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عبّر مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق عن "دهشته" من رؤية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب يدعو للدعاء في حين توقف صلاة الجمعة وصلاة الجماعة في الشرق، بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، الذي بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

جاء ذلك في بيان نشره الصدر على صفحته بتويتر، حيث قال: "أقف مندهشا لما أرى (الغرب) وترامب يدعو لجعل يوم غد يوم دعاء، وفي (الشرق) عطلوا صلاتهم جمعة وجماعة وأوقفوا زياراتهم المخصوصة والعامة لمراقد المعصومين بل وأغلقوا مراقدهم وما شاكل ذلك.."

وتابع قائلا: "ما هذه المفارقة العجيبة؟ أيتمسكون بالدعاء والغيبيات ونتمسك بالدنيا والماديات ونبتعد عنم المعنويات؟ أنسيتم أن بعد أيام تمر علينا ذكرى استشهاد (باب الحوائج)؟ فليكن هذا اليوم يوم دعاء عالمي نرفع فيه أيدينا على الله تعالى بكافة أدياننا وتوجهاتنا فالبلاد عالمي".

ويذكر أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت، السبت، استمرار إيقاف حركة التبادل التجاري في المنافذ مع إيران والكويت، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية، حيث قالت في بيانها: "اللجنة المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (64) لسنة 2020 المختصة بوضع آلية لغلق المنافذ الحدودية وتنظيم التبادل التجاري للوقاية من فيروس كورونا مع وضع آلية لإدخال العراقيين العائدين من الخارج بعد إخضاعهم للتدابير الوقائية قررت باستمرار إيقاف حركة التبادل التجاري في المنافذ مع إيران والكويت إلى إشعار أخر".