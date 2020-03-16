وفاة عضو بمجلس خبراء القيادة في إيران بعد إصابته بفيروس كورونا

معدل الوفاة من فيروس كورونا في إيران أعلى بكثير من المتوسط العالمي..لماذا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توفي عضو مجلس خبراء القيادة في إيران، آية الله هاشم بطحائي، فجر الاثنين، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجدن وفقًا لوكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية.

وأفاد الموقع الإعلامي لمجلس خبراء القيادة في إيران، بحسب وكالة أنباء فارس، أن بطحائي البالغ من العمر 79 عامًا، ممثل طهران في المجلس توفي إثر إصابته بأزمة قلبية، في أعقاب الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت إيران أعلى معدلات الإصابة والوفيات بسبب فيروس كورونا في آسيا، بعد الصين التي انحسرت فيها أعداد الإصابات والوفيات، بعد إجراءات الحجر الصحي الصارمة التي فرضتها في البلاد.

وارتفعت أعداد الوفيات في إيران إلى 724 حالة وفاة، الاثنين، فيما ارتفعت أعداد المصابين بالمرض، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية وباء، إلى 13938 حالة إصابة.

وأعلنت السلطات الإيرانية، حالة الطوارئ في البلاد، وألغت التجمعات وكافة الأنشطة الرياضية والاجتماعية، كما ألغت إقامة صلاة الجمعة لأول مرة منذ قيام الجمهورية الإسلامية في عام 1979.

ويحق لمجلس خبراء القيادة الإيرانية، تعيين وعزل قائد الثورة الإسلامية في البلاد، ويتألف هذا المجلس حالياً من 88 عضواً يتم انتخابهم عن طريق اقتراع شعبي مباشر لدورة واحدة مدتها 8 سنوات، بحيث تمثل كل محافظة بعضو واحد داخل هذا المجلس طالما كان عدد سكانها نصف مليون نسمة، وكلما زادت الكثافة عن ذلك، كلما زاد معها تمثيلها بعدد الأعضاء.