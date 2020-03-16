فوضى في مطارات الولايات المتحدة بعد حظر السفر الناجم عن فيروس كورونا المستجد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، الإثنين، صحة ما يجري تداوله حول منح أجازة إلزامية لموظفي القطاع الخاص في المملكة.

وقالت وزارة التنمية البشرية السعودية، عبر تويتر: "لا صحة لما يتم تداوله حول منح إجازة لمدة أسبوعين لموظفي القطاع الخاص لغير الفئات التي تم تحديدها مسبقاً".

وفي وقت سابق الإثنين، طلبت وزارة التنمية البشرية من مؤسسات القطاع الخاص الالتزام بمنح بتطبيق عدة إجراءات، في إطار جهود المملكة العربية السعودية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة ضرورة منح أجازة مرضية إجبارية، مدتها 14 يومًا، دون أن تحتسب من رصيد الأجازات، وذلك لعدة فئات وهي: المرأة الحامل، من يعاني من الأمراض التنفسية، من يعانون من نقص المناعة ومستخدمي أدوات مثبطات المناعة، مرضى الأورام، من يعانون من الأمراض المزمنة.

كما أكدت وزارة التنمية البشرية السعودية تطبيق الحجز المنزلي (14 يومًا) على جميع العاملين (بالقطاع الخاص) العائدين من السفر من خارج المملكة، وعدم السماح لهم بالعمل قبل انقضاء مدة الحجز.

وشددت الوزارة على إحلة من تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس فورًا إلى الرعاية الطبية.

ومن ناحية أخرى، منحت الوزارة أجازة استثنائية لمدة أسبوعين، للمواطنين السعوديين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى المملكة، مع دخول قرار حظر الطيران حيز التنفيذ منذ أمس الأحد.

يأتي هذا بينما أعلنت المملكة العربية السعودية تعليق العمل في جميع المؤسسات الحكومية لمدة 16 يومًا، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني، إضافة إلى منظومة التعليم عن بعد.

وفي آخر إحصائية لوزارة الصحة السعودية، بلغ العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا الجديد ١١٨ حالة.