"لا توجد طريقة لوقف انتشاره".. خبراء الصحة يتوقعون أن تكون أفريقيا المنطقة الأكثر تضرراً من تفشي فيروس كورونا المستجد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات الإماراتية تعليق الصلاة في المساجد والمصليات ودور العبادة ومرافقها في جميع أنحاء الدولة لمدة شهر، ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكالة الأنباء الرسمية (وام) قالت إن القرار اتخذته الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وهيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف.

ويجري تنفيذ القرار بداية من التاسعة من مساء الإثنين، فيما سيتم مراجعته بعد 4 أسابيع.

وفي سياق متصل، دعت وزارة الصحة الإماراتية وهيئة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إلى تأجيل إقامة جميع حفلات الأعراس والفعاليات الاجتماعية في صالات الأفراح وقاعات المناسبات والضيافة بالفنادق والمنازل بشكل مؤقت، بداية من الأربعاء المقبل، ولمدة أربعة أسابيع.

وقالت الصحة الإماراتية وهيئة إدارة الطوارىء إنه في حال تعذر التأجيل لأسباب قاهرة، فإنه ينبغي الالتزام بالإجراءات الوقائية في حفلات الأعراس، وذلك من خلال إقامتها في قاعات الأفراح.

بجانب قصر المدعوين على أهل العروسين مع الحفاظ على المسافة الآمنة بين كل شخصين لا تقل عن مترين، وإتباع إجراءات التعقيم ومراعاة الحفاظ على الصحة العامة من خلال تجنب المصافحة بالأيدي والتقبيل. إضافة إلى ضرورة استخدام الأطباق الورقية ذات الاستخدام الواحد.