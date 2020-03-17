احبس أنفاسك لمدة 10 ثوان واشرب الكثير من الماء.. هذه بعض الخرافات الأكثر شيوعاً حول فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت هيئة كبار العلماء في السعودية، الثلاثاء، وقف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد، والاكتفاء برفع الأذان عدا الحرمين الشريفين.

ويأتي القرار تزامنا مع جملة من إجراءات احترازية متتالية اتخذتها المملكة العربية السعودية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

ومن جانبه، قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إن قرار هيئة كبار العلماء "واضح وصريح وواجب النفاذ فورًا، والوزارة ستقوم بتطبيقه ومتابعة تنفيذه"، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة السعودية ارتفاع العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا الجديد داخل المملكة إلى ١٧١ حالة، بعد تسجيل 38 إصابة جديدة، اليوم.

وعبر تويتر، أظهرت مقاطع فيديو بكاء العديد من مؤذني مساجد السعودية، الليلة، لحظة رفعهم للأذان ودعوتهم إلى الصلاة في البيوت.

وأثار تناقل هذه المقاطع حالة من الحزن لدى كثير من السعوديين، مصحوبة بآمال بالتغلب على الفيروس وعودة إقامة صلاوات الجماعة في المساجد مرة أخرى... وهكذا جاء التفاعل: