دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه رجل دين شيعي في إيران يهاجم على الملأ السلطات الإيرانية بعد قرار الأخيرة إغلاق مزارات وأضرحة ومساجد في مدينة قم ضمن إجراءات لمواجهة فيروس كورونا الجديد، أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

ووفقا لترجمة أرفقت على مقطع فيديو نشره صاحب حساب Mike والذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحتها بشكل مستقل، قال رجل الدين: "السلطات أمرت بإغلاق الاضرحة، هذا ما يقولونه ولكن نحن مسؤولون فقط أمام الله علينا الإجابة يوم القيامة، من يكترث لأي أمر توجهه أي سلطة، لا نكترث للصحة العالمية، هم كفار ويهود.. آمل أن يستمر الناس بالتجمع هنا.."

من جهتها نشرت صفحة إسرائيل بالفارسية، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مقطع الفيديو، على صفحته الرسمية بتويتر، ملقية الضوء في تعليق على أبرزت فيه مستوى معاداة السامية لدى النظام والذي سيظهر من أي زاوية وبأي وقت.

أما الإعلامية الإيرانية، مسيح علي نجاد، فعلقت على مقطع الفيديو قائلة: "غاضب (رجل الدين الشيعي) بغلق الأضرحة في قم (قلب انتشار وباء فيروس كورونا في البلاد) ويقول إنه لا يكترث بالصحة العالمية".