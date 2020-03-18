دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لتصريحات أدلى بها وافد سوداني على مات باخرة أعادتها المملكة العربية السعودية ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد 19".

التصريحات في مقطع الفيديو أدلى بها وافد سوداني في مقابلة على الهواء بقناة الجزيرة القطرية، حيث قال: "أول شيء نقول لكم جزاكم الله خير، واتمنا أن أنتم الجزيرة توصلوا كلامي انا، لان كلامي أنا هذا في شيء أنتم ما بتوصلوه، كلامي مباشر، أول شيء شوف، نحن المسؤولية ما بنحملها للسعودية، الناس في السعودية بعملوا حساب للمواطن حقهم، كواطنهم في حدقة عينهم.."

وتابع قائلا: "ما ممكن وزير الصحة يقول ويعلن أن عندي حالة بتاعت وفاة والسعودية تستقبل ليها 1500 نفر جايين من بلد موبوءة، السعودية عاملة حساب لمواطنيها، الغلطة غلطتنا نحنا، غلطة الجهات المسؤولة حقتنا احنا.."

ويذكر أن الهيئة العامة للموانئ في المملكة العربية السعودية قد أصدرت تعميماً يقضي بإيقاف الرحلات البحرية ماعدا البضائع مؤقتاً بين المملكة وعدة دول وذلك ضمن الجهود المتخذة من قبل الدولة حيال الإجراءات والاحتياطات الاحترازية اللازمة لمنع دخول فايروس كورونا المستجد (covid-19)، ووضع عدداً من الاجراءات الوقائية الملزمة على السفن القادمة للمملكة.

ونص التعميم الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية على "إيقاف الرحلات البحرية مؤقتاً بين المملكة ودول (دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، مملكة البحرين، سلطنة عمان، جمهورية العراق، جمهورية لبنان، الجمهورية العربية السورية، جمهورية مصر العربية، جمهورية كوريا الجنوبية، جمهورية الصين الشعبية، دول الاتحاد الأوربي، الاتحاد السويسري، جمهورية الهند، جمهورية باكستان الإسلامية، الجمهورية التركية، دولة أريتريا، جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، جمهورية كينيا، جمهورية السودان، جمهورية جيبوتي، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية جنوب السودان، جمهورية الفلبين) ويستثنى منها رحلات الإجلاء والشحن والتجارة".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي تداولها نشطاء على تويتر حول مقطع الفيديو هذا: