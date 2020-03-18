فيروس كورونا.. الإمارات تمنع مواطنيها من السفر إلى الخارج

مسافر يدعي التعرض لفيروس كورونا في طائرة قبل إقلاعها بنيويورك

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية وام، إن دولة الإمارات العربية المتحدة منعت مؤقتا جميع المواطنين من السفر إلى الخارج بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت وام نقلا عن وزارة الشؤون الخارجية، إن القرار اتخذ "لحماية" المواطنين من انتشار فيروس كورونا وإلغاء جميع الرحلات الجوية.

كما علقت الإمارات إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول إلى منافذ الدولة لحملة الجوازات المعفية باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية، وذلك اعتبارًا من الخميس، في إطار الإجراءات الإماراتية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فإن الإمارات لديها 113 حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا، فيما أعلن تعافي 26 شخصًا.