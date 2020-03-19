دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—شبه الشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، خروج بلاده من أزمة فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" بالخروج من الأزمة الخليجية في إشارة إلى المقاطعة التي أعلنتها كل من المملكة العربة السعودية والإمارات والبحرين ضد قطر العام 2017.

جاء ذلك في تغريدة للشيخ خليفة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "الشعب الذي تجاوز أزمة عام 2017 متكاتفًا مع قيادته الرشيدة.. سيتجاوز بإذن الله أزمة ڤيروس كورونا.. كيف يتحقق ذلك؟ بالوعي الفردي عبر تطبيق مبدأ سلامتك هي سلامتي.."

ويشار إلى أن قطر سجلت أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا الجديد وفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، حتى الساعة 11 مساء بتوقيت مكة، إذ بلغ عدد الإصابات 452 حالة في الوقت الذي تعافت فيه 4 حالات.

وكانت السلطات القطرية قد أعلنت عن عدد من الإجراءات لمواجهة الفيروس منها إغلاق صالات عرض السينما، والمسارح، ومناطق ألعاب الاطفال (المفتوحة والمغلقة)، والصالات الرياضية الخاصة، وصالات الافراح سواء في الفنادق او قاعات الافراح حتى إشعار آخر.

​‎وحثت وزارة الصحة القطرية "جميع المواطنين والمقيمين إلى تجنب التواجد في الأماكن العامة المزدحمة والتقليل من المناسبات الاجتماعية خلال هذه الفترة، وذلك حرصاً على سلامتهم وسلامة الاخرين، كما تحث كبار السن والأشخاص المصابين بحالات مرضية مزمنة تجنب الخروج الا للضرورة، لكونهم الأكثر عُرضة للإصابة بالعدوى".