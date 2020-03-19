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ما الذي يحتاج إليه كبار السن حقاً في ظل انتشار فيروس كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت السلطات الإماراتية، الخميس، حظر دخول كل المسافرين من كل الجنسيات إلى البلاد، اعتبارا من اليوم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها للتصدي لفيروس كورونا الجديد أو ما يُعرف باسم "كوفيد-19".

جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة بالمجلس الأعلى للأمن الوطني، حصلت عليه CNN، واستثنى القرار المواطنين الإماراتيين والخليجيين (باستثناء الجنسية القطرية) وحملة جوازات السفر الدبلوماسية.

وبينت الهيئة أن القرار يستثني أيضا المسافرين عبر الترانزيت بمطارات الإمارات، وفي حال رفض دخول مسافر الترانزيت في البلد المقصود فإن شركات الطيران ستتحمل كامل المسؤولية بتأمين سكن ونقل المسافر إلى بلده الأصلي.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد طلبت في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية من جميع أصحاب الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة القيام بالإجراءات التالية:

1- اذا كان المقيم في البلد الذي يحمل جنسيته يتقيد بتأجيل سفره لمدة أسبوعين، ويتوجب عليه التواصل مع البعثة الدبلوماسية لدولة الامارات في بلده، وذلك لتقديم الدعم طوال فترة إقامته خارج الدولة وتسهيل إجراءات عودته للدولة .

2- إذا كان المقيم خارج الدولة للعمل فيجب عليه التواصل مع المؤسسة التي يعمل بها وكذلك مع البعثة الدبلوماسية لدولة الامارات في ذلك البلد، وذلك لتقديم الدعم طوال فترة إقامته خارج الدولة وتسهيل إجراءات عودته للدولة .

3- اذا كان المقيم في اجازة يتوجب عليه التواصل مع البعثة الدبلوماسية لدولة الامارات في ذلك البلد، وذلك لتقديم الدعم طوال فترة إقامته خارج الدولة وتسهيل إجراءات عودته للدولة.