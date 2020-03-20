دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، إلى 85 حالة بعد اكتشاف 15 إصابة جديدة بالمرض، الجمعة.

وأوضح وزير الصحة الأردني، أن 3 أشخاص أصيبوا بالمرض بعد مخالطتهم لشقيقتهم القادمة من الخارج، وأن 3 آخرين أصيبوا به من حفل زفاف في مدينة إربد، فيما اكتشفت إصابتين من بين المحتجزين في الحجر الصحي بمستشفى حمزة في العاصمة عمان.

وجاء الإعلان الجديد بشأن أعداد المصابين بفيروس كورونا في الأردن، بعد ساعات من إعلان الحكومة الأردنية، فرض حظر للتجول في كافة أنحاء البلاد، الجمعة، في إطار إجراءات مواجهة انتشر فيروس كورونا المستجد.

ويسري حظر التجول اعتبرًا من يوم السبت 21 مارس آذار الجاري، وحتى إشعار آخر، كما قررت الحكومة الأردنية إغلاق جميع المحلات التجارية بمختلف أشكالها على أن يعلن الثلاثاء أوقات محددة للأردنيين لقضاء حوائجهم الضرورية وفقا لآلية محددة.

ويأتي حظر التجول بعد أيام قليلة من تطبيق 12 قرارا حكوميا للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، من بينها تعطيل جميع المؤسسات العامة والخاصة ومنع التنقل بين المحافظات، ومنع التنقل إلا للضرورة وذلك منذ 17 آذار/ مارس الجاري، تلاها إعلان تفعيل قانون الدفاع بإرادة ملكية، والذي يمنح بمقتضاه صلاحيات لرئيس الوزراء الأردني بتعطيل العمل بأي قانون آخر، وإصدار أوامر دفاعية لاحتواء الوباء.