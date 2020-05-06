فيديو أسطول مصر البحري يستقبل الغواصة الألمانية الجديدة S-43

إليكم ترتيب الدول المطلة على الخليج من حيث عدد القطع البحرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وصلت الغواصة "إس 43" الألمانية الصنع، إلى القاعدة البحرية في الإسكندرية وذلك بعد إبحارها لمسافة 7 آلاف و800 كيلومتر، خلال 20 يوما، بطاقمها المصري.

ونشرت وزارة الدفاع المصرية مقطع فيديو على صفحتها الرسمية بموقع يوتيوب.

وتعتبر الغواصة المصرية الجديدة "واحدة من اربع غواصات تعاقدت عليها مصر عام 2014، تعزيزا لقدراتها الدفاعية وكفاءتها القتالية، وتحقيقا للأمن البحري والسواحل المصرية، وحماية المصالح الاقتصادية بين البحرين الأبيض والمتوسط، وذلك طبقا للبرنامج الزمني المحدد، الذي يعكس عمق علاقات التعاون التي تربط بين القوات البحرية المصرية والألمانية"، وفقا لتقرير نشره التلفزيون المصري.

وأضاف التقرير: "تعد الغواصة إس 43 ومثيلاتها نقلة غير مسبوقة للقوات البحرية المصرية، مما يسهم في رفع تصنيفها عالميا.. وتعد الغواصة من أحدث الطرازات الهجومية على مستوى العالم، حيث لديها القدرة على إطلاق صواريخ مضادة للسفن، كما تقوم بزراعة الالغام البحرية، واستهداف المواقع البرية الساحلية، ولها دور مهم في مرافقة وحماية حاملات الطائرات، وتستطيع الابحار لمسافة 11 ألف ميل بحري، وتبلغ سرعتها تحت الماء 40 كم / ساعة، وتغوص تحت عمق 500 متر تحت سطح الماء".

تضم الغواصة "8 أنابيب طوربيد ومخزن يتسع لـ 14 طوربيدا، مزودة بأحدث انظمة الملاحة والاتصالات، وتمتلك حزمة كبيرة من الاجهزة الفنية والاجراءات الدفاعية"، وفقا لتقرير التلفزيون المصري.