الكويت تنشر فيديو البدء بمغادرة مصريين مخالفين للإقامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الداخلية الكويتية، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر عمليات مغادرة مصريين من المخالفين لشروط الإقامة في البلاد وذلك بعد احتجاجات شهدتها معسكرات إيواء مخالفين للإقامة، وسط التحديات التي تواجهها الدولة في مواجهة فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

وكان المتحدث باسم الحكومة المصرية، نادر سعد، ق قال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه على قناة MBC، الاثنين، إن 32 رحلة جوية ستحمل على متنها نحو 5600 مصري سيعودون من الكويت، بداية من الأربعاء المقبل، وذلك عبر تسيير رحلتين يوميًا.

وأكد سعد أن الحكومة المصرية ستتكفل بنفقات سفر وإجلاء المصريين من معسكرات الإيواء بالكويت إلى بلادهم، لافتا أول رحلتين ستكونا مخصصتان للفئات الأولى بالرعاية، مثل الأطفال والنساء وكبار السن.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن "ما تناقله عدد من وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يتضمن قيام عدد من الجاليات برمي الحجارة من سطح عمارة بمنطقة جليب الشيوخ غير صحيح"، لافتة إلى أن "هذا الفيديو قديم ويعود إلى العام 2018 وتم القبض على 18 شخصا واتخذت كل الإجراءات حيالهم وأبعدوا عن البلاد".