دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن ترحيبها بسماح السلطات المصرية للمواطنة الأمريكية، ريم الدسوقي، التي كانت معتقلة في مصر، بالعودة إلى بلادها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان تلقت CNN نسخة منه: "نرحب بالأنباء التي تتحدث عن سماح الحكومة المصرية للمواطنة الأمريكية ريم الدسوقي بمغادرة مصر والعودة إلى بلدها أمريكا".

وأكدت الخارجية الأمريكية أن سلامة مواطنيها في الخارج على رأس أولوياتها، وأشارت إلى أن السلطات المصرية منعت زيارة السجناء بهدف منع تفشي فيروس كورونا وقد طلبت السفارة الأمريكية في القاهرة الحصول على إذن للتواصل مع الدسوقي عبر الهاتف إلى أن تتمكن من زيارتها، وكان لها ما أرادت.

وشددت الخارجية الأمريكية على أنها تتوقع من جميع حكومات العالم إبقاء السجناء الأمريكيين في مأمن والسماح بالتواصل القنصلي معهم في جميع الأوقات وحتى خلال أزمة جائحة كورونا، وفقا للبيان.