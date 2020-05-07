منها مكة وقم.. صور أقمار صناعية تظهر قبل وبعد أثر فيروس كورونا بالعالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في المملكة العربية السعودية صورا لبوابات تعقيم على مداخل الحرم المكي وسط الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

هاني بن حسني حيدر المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قال في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "إشارةً لمقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لبوابات التعقيم المتطورة، نحيطكم علماً إلى أن تلك بوابات تعقيم آلية سيتم تجربتها في ساحات ومداخل المسجد الحرام، ليتم تعميمها لاحقاً حال نجاح التجربة وثبوت النتائج الإيجابية التي تؤهل استخدامها".

وأكد حيدر "عدم صحة ما يتم تداوله بأن تلك البوابات تم استحداثها ليتم استخدامها في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لهذا العام"، مشيراً إلى "ضرورة تقصي المعلومات من مصدرها الرسمي، والابتعاد عن بث الشائعات في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "الرئاسة تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام للوقاية من فايروس كورونا (كوفيد -١٩)، بالتنسيق الفعال مع الجهات المعنية، ونسعى جاهدين لتطبيق كل ما يُسهم بعون الله -عز وجل- في حماية جميع العاملين وضمان عدم انتشار الوباء بينهم بما يحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-".