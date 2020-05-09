شيخ قطري يرد بفيديو على "مزاعم" سجنه إثر تقارير "محاولة الانقلاب"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الشيخ القطري، خالد بن عبدالرحمن آل ثاني، على مزاعم أنه تعرض للسجن والتحقيق بعد ما تم تداوله عن "محاولة انقلاب" وإطلاق نار بمنطقة الوكرة في قطر، وهو ما كان قد نفاه سفير قطر في روسيا.

بدأ الأمر بتغريدة أمجد طه، الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، حيث قال الأخير: "مهتمين بحقوق الإنسان ومصادر مطلعة أكدت أن @6althani (حساب الشيخ خالد على تويتر) تم اعتقاله من قبل نظام قطر، ومن يغرد في حسابه هو أحد أفراد المخابرات بالدوحة وليس خالد.. وقد يقوم النظام بعد تعذيب المعتقل.. بإجباره على تسجيل فيديو في موقع يبدو وكأنه بيته لينفي اعتقاله التعسفي".

ورد الشيخ خالد على التغريدة بفيديو من داخل سيارته بتعليق قال فيه: " لا تمسح تغريدتك اتركها لشعبك الغير مستحمر يعلم انكم تستحمرون الفئة المستحمرة وقليل منهم واعي"، قبل أن يرد أمجد طه قائلا: "بعد خطفه نظام قطر يخلي سبيل @6althani ويستمر بالتحقيق مع والده.. ويجبره كما أكد المهتمون بحقوق الإنسان على تسجيل فيديو ينفي اعتقاله.. ويستمر بإدارة حسابه ومراقبته.."

وعقّب صاحب حساب أحمد على التغريدة الأخيرة لأمجد طع قائلا: " مصادرنا في قطر ومن وسط أجهزتهم الأمنية تؤكد إعادة @6althani للسجن وأن هنالك خلاف بين صناع القرار في جهاز المخابرات القطري على الاكتفاء بالسوار الإلكتروني أو أعادته للسجن".

وفي السياق ذاته أثار الشيخ القطري، فيصل بن جاسم آل ثاني، تفاعلا وتعليقات على تغريدة قال فيها: " أعقل الناس من يُبعد نفسه عن الصراعات والدخول في الجدل والخصومة مع الناس خصوصا في مواضيع خلافية او تافهة أما جر الشَّكَل واللجاج وجعل التوافه معركة تستنزف الوقت والجهد والأعصاب فهذا من فعل الحمقى اكتب رأيك ودلل عليه ثم أوضح فكرتك إن احتجت للتوضيح ثم اترك كل شخص وما يحب ان يقتنع به"، قبل أن يرد صاحب حساب منذر آل الشيخ مبارك قائلا: "سأفكر معك بصوت عال: كان #حمد_بن_جاسم في حالة غير طبيعية وكذلك جوعان أما خليفه بن حمد فألغى المتابعة !! اهانة حامية تركيا لعبدالرحمن بن حسن وأخويه ومن كان في مجلس الوكره في ظل تهرب عبدالله بن حمد ، بقية التفاصيل الليلة فلازلنا ننتظر هل سيطلق اردوغان سراح الجميع!".