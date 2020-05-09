دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الداخلية السعودية تخفيف القيود المفروضة على الحركة في 6 مناطق بالمدينة المنورة، السبت، وذلك بعد ما يزيد عن الشهر من تطبيق حظر التجول الكامل في المدينة في إطار الإجراءات المتبعة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية تخفيف القيود المفروضة على الحركة في أحياء الشريبات وبني ظفر وقربان والجمعة والخدرة إلى جانب جزء من حي الإسكان، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأشار المصدر إلى أن بموجب القرار الجديد سيُسمح للسكان بالتجول لقضاء احتياجاتهم من 9 صباحا وحتى 5 مساء ومواصلة الأعمال المستثناة أنشطتها ضمن الإجراءات والتدابير الصحية المتخذة.

وكانت قد أعلنت السعودية في 2 إبريل/نيسان عن فرض حظر تجول شامل في مدينتي مكة والمدينة المنورة على مدار 24 ساعة، لمنع تفشي فيروس كورونا.

واحتلت المدينة المنورة المركز الثالث على صعيد تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد أن شهدت تسجيل 5 آلاف و664 إصابة، في حين جاءت مكة في المركز الأول بـ7 آلاف و656 إصابة، وفقا للموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية.

يذكر أن عدد الإصابات في عموم المملكة بلغ 35 ألفا و432 في حين وصل عد حالات الشفاء إلى 9 آلاف و120 حالة.