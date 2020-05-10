شاهد في دقيقة.. من هو محمد بن نايف؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت المديرية العامة للسجون في السعودية، الأحد، عن استعادة حسابها الرسمي على موقع تويتر بعد تعرضه للاختراق، ونُشر عبره تغريدات "غير صحيحة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وبعد استعادة حسابها تقدمت المديرية العامة للسجون في السعودية بالاعتذار لمتابعي حسابها على "الاختراق الإلكتروني" وأكدت مباشرتها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق بما حدث، والخطوات النظامية تجاه المسؤولين عما وصفته بـ"الفعل الإجرامي" ومعالجة الأسباب ومنع تكرار حدوث الأمر.

وكان قد تداول رواد على موقع تويتر تغريدة نُسبت لحساب المديرية ثم حُذفت، وتتضمن نفيا لوفاة ولي العهد السعودي الأسبق، الأمير محمد بن نايف، وتعلن تعرضه لنوبة قلبية نُقل على إثرها إلى وحدة العناية المركزة.

ولا يمكن لـCNN التأكد بشكل مستقل مما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وكان قد شغل الأمير محمد بن نايف منصب ولي العهد في السعودية حتى يونيو/حزيران من عام 2017، حين تسلم هذا المنصب الأمير محمد بن سلمان، خلفا له.

وتداولت وسائل إعلام عدة، مطلع مارس/أذار الماضي، أنباء حول اعتقال الأمير محمد بن نايف والأمير أحمد بن عبدالعزيز، وهي التقارير التي أكد صحتها مصدران مطلعان لـCNN، إذ قال أحدهما إنه جرى اعتقال عدة أمراء بارزين من بينهم أحمد بن عبدالعزيز ومحمد بن نايف، في الرياض.

وأضاف المصدر أن شقيق الملك جرى اعتقاله بعد يومين من عودته من المغرب إلى السعودية، بينما قال مسؤولون بالحكومة السعودية لـCNN، إنهم ليس لديهم علم بالاعتقالات.