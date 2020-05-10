دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تطرق وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى ملف الأزمة الخليجية بين بلاده من جهة وكل من السعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى ملقيا الضوء على السياسة التي انتهجها أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد.

جاء ذلك خلال مشاركة عن بعد بندوة استضافها معهد السياسات الخارجية بجامعة "جونز هوبكنز"، حيث قال: "أدرك المجتمع الدولي أن هذه الأكاذيب والاتهامات لم يتم إثبات أي منها، مع ذلك لم يكن هناك أي مساءلة لذلك تستمر هذه السلسلة من الأكاذيب.. كان سمو الأمير حفظه الله منذ بداية هذه الأزمة واضحا جدا وحاسما جدا في موقفه وهو ألا نتعامل معهم بنفس الطريقة التي يتعاملون بها معنا.. علينا أن نتعامل معهم حسب ما تمليه علينا أخلاقياتنا وقيمنا وبموجب مسئولياتنا تجاه المجتمع الدولي.. لذلك لم نتعامل بالمثل مع أي إجراءات اتخذوها ضدنا عندما حاصرونا وقاطعونا ومنعوا الامدادات الغذائية والدوائية وأغلقوا المجالات الجوية".

وتابع قائلا وفقا لما نقلته وزارة الخارجية القطرية: "ما زلنا على موقفنا، ونحن مصممون على أن يكون لنا علاقات إيجابية وبناءة مع الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.. نحن نؤمن بمجلس التعاون الخليجي وبوحدته ولكن بشرط واحد وهو احترام سيادة جميع الدول واحترام جميع الدول للقانون الدولي واحترام مبدأ المساواة بين الدول".

وأردف: "قطر منفتحة للنقاش ونريد أن نتأكد من أن أي اتفاقيات مستقبلية بين قطر والدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي ستضمن تقدما إلى الأمام لحمايتنا في حالة أي نزاع مستقبلي وألا يعاني أطفالنا وأطفالهم في المستقبل من أي نزاع بيننا وبين الدول الأخرى.. ليس هذا لمصلحتنا نحن فقط بل لمصلحة جميع المنطقة، نعتقد أنه لابد أن يكون هناك اتفاقية تنص بوضوح كامل على مسئوليات كل دولة تجاه الدولة الأخرى".