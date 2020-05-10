تركيا: قوات حفتر "أهداف مشروعة" إذا هاجمت مصالحنا في ليبيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هددت تركيا باستهداف قوات الجنرال خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا المعروفة باسم "الجيش الوطني الليبي"، واعتبارها "أهدافا مشروعة" إذا هاجمت مصالحها.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التركية، الأحد، بعد تعرض مقار بعثات دبلوماسية في العاصمة الليبية طرابلس، بما فيها سفارة تركيا وإيطاليا، للقصف من قبل قوات حفتر.

وقالت الخارجية التركية: "نؤكد مرة أخرى على أننا سنعتبر عناصر حفتر أهدافًا مشروعة في حال استهدفت بعثاتنا ومصالحنا في ليبيا".

وأضافت الخارجية التركية: "الميليشيات غير الشرعية التابعة لأمير الحرب في ليبيا حفتر، زادت هجماتها على المدنيين والبنى التحتية المدينة في الأيام الأخيرة وخاصة في العاصمة طرابلس، دون أي تمييز".

وأكّدت الخارجية التركية أنه لا يمكن قبول صمت الأمم المتحدة أكثر من ذلك أمام هذه الوحشية، حسبما نقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وذكرت الخارجية التركية أن قوات حفتر أطلقت أكثر من 100 قذيفة صاروخية على أماكن مأهولة بالمدنيين في طرابلس، يوم 9 مايو أيار، إضافة إلى قصف مدفعي كثيف.

وتابعت تركيا أن مقتل وإصابة عدد من المدنيين في هذه الهجمات يشكل "جريمة حرب"، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار دعمها لحكومة الوفاق في طرابلس.

وقالت الخارجية التركية إنه "لا ينبغي أن ننسى أن الدول التي تقدم دعما عسكريا وماليا وسياسيا لحفتر تتحمل مسؤولية في الظلم الذي يتعرض له الشعب الليبي، وحالة الفوضى وعدم الاستقرار السائدة في البلاد".

وفي وقت سابق السبت، اعتبر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، الضربات الأخيرة على طرابلس "جنونية".

وتشهد ضواحي طرابلس وجبهات أخرى في ليبيا معارك عنيفة منذ أبريل نيسان 2019، بعد إطلاق الجنرال خليفة حفتر هجومه للحصول على طرابلس من حكومة الوفاق المتمركزة في العاصمة.