دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت العلاقات العامة بالقوات البحرية الإيرانية، الاثنين، مقتل 19 عسكريًا وإصابة 15 آخرين في حادث التدريبات البحرية في خليج عمان، وفقًا لوكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية.

وقالت القوات البحرية الإيرانية، بحسب وكالة أنباء فارس، إنه خلال التدريبات البحرية التي جرت، عصر الأحد، أصيبت سفينة الدعم اللوجيستي كنارك بصاروخ في المياه المحيطة بميناء جاسك في إقليم هرمزجان، مشيرة إلى أن الحادث لا يزال قيد التحقيق.

كانت السلطات الإيرانية، أعلنت، في وقت سابق، مقتل "شخص واحد" على الأقل مصرعه، وإصابة آخرين، في حادث خلال تدريبات بحرية شملت عددًا من سفن الأسطول البحري الإيراني في خليج عمان.

وأصيبت السفينة الحربية الإيرانية الصغيرة كنارك، بصاروخ عن طريق الخطأ، أثناء مناورة عسكرية في بحر عمان، بعد أن قامت بنقل هدف للتدريب إلى مكانه المحدد دون أن تتخذ مسافة الأمان، بحسب مصادر إيرانية لوكالة أنباء فارس.

وأضافت السلطات الإيرانية، أنه إثر وقوع الحادث حضرت فرق الإغاثة والإنقاذ إلى موقع الحادث، وقامت بإجلاء القتلى والجرحى ونقلهم إلى المراكز الطبية، مشيرة إلى أنه تم نقل السفينة المنكوبة إلى إحدى المنصات البحرية لدراسة الأسباب الفنية للحادث.