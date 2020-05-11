قبل كورونا.. "جزر الأمراء" ملاذ الهاربين من الأوبئة في تركيا

أنقرة، تركيا (CNN)-- سجلت تركيا أدنى عدد من الإصابات اليومية لفيروس كورونا (كوفيد 19) منذ 26 مارس أذار الماضي، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة التركية، الاثنين.

وأظهرت النتائج أن 1,114 أظهرت اختباراتهم إيجابية إصابتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليصل مجموع الإصابات إلى 140,3320.

وقالت الصحة التركية إن 55 قد توفوا، ليصبح إجمالي الوفيات 3841 حالة، بسبب كوفيد 19 منذ بدء الوباء.

وفي سياق متصل، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها يوم الاثنين، إن تركيا ستنفذ حظر تجول لمدة 4 أيام يجمع بين عطلة نهاية الأسبوع وعطلة عامة يومي 16 و19 مايو كجزء من إجراءات مواجهة الوباء.

ولم تفرض الدولة عمليات حظر على مستوى البلاد، حيث اختارت حظر التجول الذي يحظر على الأشخاص مغادرة منازلهم في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات.

وطبقًا لأردوغان، فرضت تركيا أيضًا حظرًا للتجول حسب العمر للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا وأقل من 20 عامًا.

وقال أردوغان إنه تم رفع قيود السفر في 9 مقاطعات، بينما 15 مقاطعة أخرى، بما في ذلك اسطنبول وأنقرة وازمير، ماتزال مُغلقة أمام الدخول والخروج غير الضروري.

وأكد أردوغان أن تركيا ستدير تخفيف القيود "ديناميكيًا" وسترتاح أو ستشدد اعتمادًا على التطورات.

وعاد مصففو الشعر والحلاقون ومراكز التسوق إلى العمل، الاثنين، كجزء من ما تطلق عليه السلطات التركية مرحلة "التنشئة الاجتماعية الخاضعة للرقابة" من خطة جائحة كوفيد 19.