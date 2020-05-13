دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، الأربعاء، ألا وجود لصراع بين إيران وروسيا في سوريا، واصفا ذلك بـ"غير الصحيح"، وأشار إلى أن الحديث عن تخلي حلفاء الحكومة السورية عنها ما هو إلا "أحلام".

وقال نصرالله في كلمة له بذكرى اغتيال القيادي العسكري السابق في حزب الله، مصطفى بدرالدين، إن "ما يتردد عن تخلي حلفاء سوريا عنها هو مجرد أحلام وكلام لا أساس له وما يتردد عن وجود صراع روسي – إيراني في سوريا هو غير صحيح"، وفقا لتصريحات نقلتها قناة المنار التابعة للحزب.

وأضاف الأمين العام لحزب الله قائلا: " إيران لا تخوض معركة نفوذ مع أحد في سوريا لا مع روسيا ولا مع غيرها"، لافتا إلى أن هدف إيران من التدخل في سوريا كان منعها من "السقوط" تحت هيمنة أمريكا وإسرائيل، على حد قوله، وفقا للمنار.

وبعد التقارير التي نشرتها الصحافة الإسرائيلية مؤخرا حول تخفيف إيران تواجدها العسكري في سوريا، قال نصرالله إن وزير الحرب الإسرائيلي "وعد بإخراج الإيرانيين من سوريا قبل نهاية العام الحالي"، ورأى أن "إسرائيل تخدع نفسها وجمهورها وتصور بعض التفاصيل على أنها انتصار في سوريا وبداية خروج إيران"، حسب تصريحاته التي نقلتها المنار.

يذكر أن أزمة داخلية نشبت بين رجل الأعمال السوري، رامي مخلوف، وابن عمته الرئيس السوري، بشار الأسد، الأسبوع الماضي، بعد أن نشر الأول مقطعي فيديو اشتكى فيهما من اعتقال أجهزة الأمن لموظفي شركاته ومطالبته بدفع مبالغ كبيرة على شكل ضرائب، ما أثار الكثير من الجدل والتحليلات حول تطورات العلاقة بين روسيا وإيران وسوريا.