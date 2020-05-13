مسؤول مصري يرد بعد السخرية من محور "الملك سلمان" ويوضح آلية التعويض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عقّب اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير في مصر، على السخرية والضجة الواسعة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حول مشروخ محور الملك سلمان، مؤكدا على أن المتضررين سيتم تعويضهم.

رئيس الجهاز المركزي للتعمير يكشف التفاصيل الكاملة للعقار الملاصق لمحور الملك سلمان في الهرم رئيس الجهاز المركزي للتعمير يكشف التفاصيل الكاملة للعقار الملاصق لمحور الملك سلمان في الهرم #الحكاية #MBCMASR Posted by ‎الحكاية‎ on Monday, May 11, 2020

وأوضح نصار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المثري، عمرو أديب على قناة MBC: "مفيش حد حيضار من هذا المحور إلا وسيتم تعويضه، المنطقة التي نتكلم عنها هي من فيصل لغاية الهرم، الشارع عرضه 40 متر جيب جزء الي باين فيه ده بقى 33 متر.. ولكن أنا المحور بتاعي مفيش إعاقة لي بتنفيذه، النهارده عشان أنا انتظر أهد العمارات دي وابتدي أشلها وأسكن السكان أن حاخودلي أبو 20 سنة حتى أنفذ هذاالمحور.."

وحول كيفية التعويض، قال نصار: "لو حضرتك مضار إحنا مفيش مشكلة بنبعت لك اللجنة ودي لجنة كبيرة مشكلة من هيئة المساحة والجهاز التنفيذي بتاع القاهرة الكبرى الموجود عندنا والمحافظة وبيحددوا السعر المناسب للشقة وحالتها وبيقيموها وبدفعو له فلوس بيروح يوخد شقة مكانها أو هو لو عايز يقعد في مكانه هو حر.."

ورصدت الصور المتداولة للمحور ملاصقة هذا الجسر لشقق سكنية، في الوقت الذي اهتمت فضائيات مصرية بالتواصل مع مسؤولين مصريين للتعليق على هذه الصور التي لاقت تعليقات ساخرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.