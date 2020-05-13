تركيا تعلن السيطرة على جائحة فيروس كورونا: يوم واحد قد يغير المشهد

إسطنبول، تركيا (CNN)-- قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، الأربعاء، إن بلاده سيطرت على جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في الوقت الذي سمحت فيها السلطات التركية للأطفال تحت سن 14 عامًا، بالخروج إلى الشارع ومغادرة منازلهم للمرة الأولى منذ أن أعلنت الحكومة التركية حظرًا لتجول الأطفال في أوائل أبريل نيسان الماضي، في إطار إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف قوجة، بحسب وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول، أن حكومته "تشهد تحسنا مستقرًا منذ الأسبوع الخامس للجائحة التي أصبحت تحت السيطرة"، على حد وصفه، وذلك في أعقاب رئاسته لاجتماع المجلس العلمي حول فيروس كورونا، الأربعاء، في العاصمة التركية أنقرة.

وبدأت تركيا في تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا، الاثنين، فيما سُمح للأطفال بالخروج لمدة 4 ساعات بين الساعة 11 صباحًا و 3 مساءً بالتوقيت المحلي، الأربعاء.

وأوضح وزير الصحة التركي، أن "يومًا واحد محفوفًا بالمخاطر يمكن أن يغير المشهد، بعد 8 أسابيع من الالتزام بتدابير كورونا"، وتابع "إذا منحنا فرصة للفيروس فيحتمل العودة لما كنا عليه الشهر الماضي، لنكون درسا للعالم بعد أن أصبحنا نموذجا يحتذى به"، وفقًا لما نقلته وكالة الأناضول.

وأعلنت وزارة الصحة التركية، الأربعاء، تسجيل 1639 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة الإجمالية لأعداد المصابين في البلاد إلى 143 ألفا و114 شخصًا، كما ارتفعت حصيلة أعداد الوفيات بسبب الفيروس إلى 3952، بعد تسجيل 58 وفاة جديدة.