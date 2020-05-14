دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو بصورة واسعة، قالوا إنه يظهر إطلاق أعيرة نارية في منطقة داخل العاصمة القطرية الدوحة، ليبرز أسم رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم، وتقارير محاولة الانقلاب مرة أخرى، وهو ما كان قد نفاه مسؤول قطري في وقت سابق.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية مقطع الفيديو على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، بتعليق قالت فيه: "فيديو عاجل.. أول فيديو صريح يظهر اشتباكاً شرساً في الدوحة ولا يعلم زمانه والسلطات القطرية تلتزم الصمت.." مضيفة وسك "ماذا يحدث في الدوحة".

وفي رد على مقطع الفيديو أعادت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، نشر تغريدة لصاحب حساب زيد بنيامين، والذي نشر صورتين متقابلتين لتغريدة قناة الإخبارية السعودية وخارطة من داخل الدوحة، قائلا في تعليق: "التلفزيون السعودي الرسمي يدعم حملة تضليل سعودية على تويتر هي الثانية في ايام تتحدث عن وقوع انقلاب في قطر مستعينا بفيديو يعود الى فبراير الماضي اثناء اطلاق العاب نارية خلال مهرجان الوسمي للحدائق الذي اقيم في حديقة كتارا التي صور الفيديو بالقرب منها (حديقة القطيفية المغلقة حاليا)".

وعقب انتشار مقطع الفيديو الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحة أو تاريخ تصويره، برز أوسمة تصدرت تويتر في المملكة العربية السعودية، منها "مقتل حمد بن جاسم" و"قطر ولعت" ليثير المغردون العديد من التساؤلات والتكهنات والشائعات حول الأوضاع داخل قطر.

وكان الشيخ حمد بن جاسم قد عقّب بأول تغريدة بعد تداول تقارير محاولة الانقلاب بتاريخ 5 مايو/ أيار الجاري، قائلا: "كما ذكرت سابقاً فإني لن أرد على أي مهاترات، وأريد أن أؤكد أنني مستمر في هذه السياسة. فلست من الذين يجيشون الغير للدفاع عنهم أو للهجوم أو لتلفيق الاكاذيب للغير من أموال شعوبهم. وإذا أراد أحد أن يشتكي علي فلا داعي أن يشتكي لدى الغير، فمرجعيتي معروفة".

ويذكر أن السفير القطري في العاصمة الروسية، موسكو، فهد بن محمد العطية، كان قد تطرق لتقارير "محاولة انقلاب" في بلاده، في الـ6 من مايو/ ايار، مؤكدا أنها "أخبار كاذبة"، حيث قال في تصريح نقلته وكالة أنباء تاس الروسية: "الصور هي أخبار كاذبة ولا تمد للحقيقة بأي صلة"، وذلك فور بروز تقارير عن إطلاق نار وصراخ وأن هناك قتال شوارع وطائرات تحلق بسماء قطر، وفقا للوكالة الروسية.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: